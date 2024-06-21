Сибирские ученые разработали технологию получения энергии из отходов

Опубликовано 21 июня 2024, 11:38
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Сибирские ученые разработали технологию получения энергии из отходовПромышленных производств
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского федерального университета в Красноярске разработали технологию получения дешевой энергии из отходов. Новое оборудование можно будет устанавливать рядом с полигонами для минимизации затрат на транспортировку.
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Ученые установили, что отходы угольных фабрик, нефтяных компаний, твердые бытовые отходы, изношенные шины и другие промышленные отходы можно использовать для создания водоугольной суспензии. Это топливо представляет собой смесь твердых и жидких углеводородов и воды.
Эксперименты показали, что повышение концентрации кислорода при сжигании топлива улучшает его воспламеняемость и интенсивность выгорания. Использование кислородного сжигания позволяет снизить уровень вредных выбросов и добиться высокой степени выгорания топлива, отметили в ведомстве.
Предложенная технология не только позволяет эффективно утилизировать отходы, но и получать дешевую энергию.