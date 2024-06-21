Сибирские ученые разработали технологию получения энергии из отходов

Ученые установили, что отходы угольных фабрик, нефтяных компаний, твердые бытовые отходы, изношенные шины и другие промышленные отходы можно использовать для создания водоугольной суспензии. Это топливо представляет собой смесь твердых и жидких углеводородов и воды.

Эксперименты показали, что повышение концентрации кислорода при сжигании топлива улучшает его воспламеняемость и интенсивность выгорания. Использование кислородного сжигания позволяет снизить уровень вредных выбросов и добиться высокой степени выгорания топлива, отметили в ведомстве.

Предложенная технология не только позволяет эффективно утилизировать отходы, но и получать дешевую энергию.