Сибирские ученые создали биоразлагаемые пленки для лечения ран

Соавтор исследования, ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев отметил, что полимеры для создания пленок производятся с помощью специализированных бактерий. Они обладают гибкостью и могут использоваться на подвижных участках тела, таких как локти, колени и запястья. Пленки медленно высвобождают лечебные вещества, что способствует эффективному лечению без аллергических реакций, отметили в ведомстве.

Биотехнологи университета проводили испытания в культуре человеческих клеток, и их результаты показывают, что новые повязки удовлетворяют медицинским требованиям по газо- и влагопроницаемости. Пленки прозрачны, хорошо пропускают воздух и предотвращают скопление раневой жидкости, создавая оптимальные условия для заживления и минимизируя риск инфекций и образования рубцов, добавил Дудаев.