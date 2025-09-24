Сибирские ученые создали датчик для автоматизации производства алюминия

В традиционной технологии работник раз в сутки вручную измеряет уровень накопленного металла стальным стержнем. Новое устройство выполняет измерения автоматически каждую секунду с точностью до микрометров, оценивая положение анодов и уровень алюминия.

Как пояснил доцент Института цветных металлов СФУ Александр Безруких, ручной метод не позволяет оперативно контролировать процесс. Неоптимальный режим работы электролизера приводит к перерасходу электроэнергии и снижению эффективности производства.

Разработка проходит испытания в условиях реального электролизного цеха. Внедрение системы позволит повысить точность управления технологическим процессом и создать основу для внедрения цифровых помощников-советников.

Работа поддержана грантом Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.