Сибирские ученые создали геймифицированную систему для реабилитации

В пресс-службе вуза сообщили, что проект предлагает заменить физические тренажеры на виртуальный захват движений. Пациенты выполняют упражнения, фиксируемые веб-камерой, а данные отправляются врачу для анализа. Это позволяет точно оценивать задействованные мышцы и энергию, затраченную на выполнение упражнений.

Система включает геймифицированное приложение, где пациенты выполняют задания, такие как сбор открыток и раскладывание фруктов, что способствует улучшению моторики в игровой форме. Такие тренировки могут начинаться на ранних этапах реабилитации, что повышает эффективность восстановления и предотвращает потерю драгоценного времени.