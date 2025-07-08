Сибирские ученые создали прочное стекло из отходов

Обычное стекло имеет аморфную структуру, что делает его хрупким. Для специальных целей используют стеклокристаллические материалы (ситаллы), которые получают из очищенных оксидов при высоких температурах. Сибирские ученые предложили альтернативу — использовать отходы горного производства, что удешевляет процесс и снижает энергозатраты.

В ходе экспериментов исследователи получили прозрачный для видимого и инфракрасного излучения материал. В качестве сырья применялись известняк и дунит — минерал, обычно используемый для строительства печей. Технология позволяет нейтрализовать природную окраску минералов в процессе переработки.

Ключевое преимущество нового метода — возможность выводить красящие оксиды металлов в отдельную фазу во время плавления. Это упрощает производство и улучшает качество конечного продукта. Разработка велась совместно с коллегами из Института космических технологий КНЦ СО РАН.