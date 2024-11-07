Сибирские ученые создали программу для оценки кадрового потенциала студентов

Программа, разработанная в рамках программы «Приоритет-2030», использует данные о 35 тысячах студентов, собранные за семь лет. Это включает 1,3 миллиона оценок, полученных по всем направлениям обучения в университете, включая Аэрокосмический колледж.

Основной целью программы является не только предсказание успеха студента в выбранной специальности, но и определение факторов, которые могут повлиять на его отчисление. Программный комплекс анализирует объективные данные, такие как результаты ЕГЭ и достижения абитуриентов, и с точностью до 95% предсказывает, продолжит ли студент обучение.

Разработку программы осуществляют специалисты разных дисциплин, включая педагогов, экономистов и экспертов в области информатики. В результате проект должен предоставить эффективную модель для оценки факторов, влияющих на успехи студентов, и помочь улучшить образовательный процесс в университете.