Сибирские ученые улучшили ИИ для распознавания русской речи

Опубликовано 14 ноября 2025, 16:371 мин.
Сибирские ученые улучшили ИИ для распознавания русской речиНейросеть дообучили на 500 часах записей разговоров
Специалисты Новосибирского государственного университета представили усовершенствованную систему распознавания русской речи на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработка создана на базе нейросети Whisper от OpenAI с дополнительным обучением.
Как пояснил научный сотрудник Иван Бондаренко, система прошла тренировку на более чем 500 часах разговорной русской речи. Для расширения база данных исследователи применяли синтез данных с помощью других нейронных сетей.
Основное применение разработки включает точное воспроизведение русской речи и ее перевод на английский язык. В настоящее время обработка запроса занимает около 40 секунд, но разработчики планируют сократить это время до 5 секунд в ближайшие месяцы.