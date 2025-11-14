Сибирские ученые улучшили ИИ для распознавания русской речи

Как пояснил научный сотрудник Иван Бондаренко, система прошла тренировку на более чем 500 часах разговорной русской речи. Для расширения база данных исследователи применяли синтез данных с помощью других нейронных сетей.

Основное применение разработки включает точное воспроизведение русской речи и ее перевод на английский язык. В настоящее время обработка запроса занимает около 40 секунд, но разработчики планируют сократить это время до 5 секунд в ближайшие месяцы.