Сибирские ученые ускорили создание улучшенных сортов ячменя

Опубликовано 04 июля 2025, 20:261 мин.
Сибирские ученые ускорили создание улучшенных сортов ячменяНовый метод генетического редактирования сократил сроки селекции
Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН разработали усовершенствованный метод редактирования генома ячменя, который позволяет в 4 раза быстрее получать сорта с ценными свойствами.
Исследователи модифицировали систему «молекулярных ножниц», добавив гены-регуляторы роста пшеницы GRF4-GIF1. Это повысило способность растений к регенерации после генетических изменений. Частота успешных модификаций достигла 3,8%, тогда как традиционные методы для этих сортов были неэффективны.
Ученым удалось создать линии голозерного ячменя с повышенным содержанием белка и аминокислот. Такой ячмень перспективен для производства круп и комбикормов, так как дает меньше отходов и обладает высокой питательной ценностью.
Новый подход сократил сроки выведения сортов с 6−8 лет до полутора лет.