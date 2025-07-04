Сибирские ученые ускорили создание улучшенных сортов ячменя

Исследователи модифицировали систему «молекулярных ножниц», добавив гены-регуляторы роста пшеницы GRF4-GIF1. Это повысило способность растений к регенерации после генетических изменений. Частота успешных модификаций достигла 3,8%, тогда как традиционные методы для этих сортов были неэффективны.

Ученым удалось создать линии голозерного ячменя с повышенным содержанием белка и аминокислот. Такой ячмень перспективен для производства круп и комбикормов, так как дает меньше отходов и обладает высокой питательной ценностью.

Новый подход сократил сроки выведения сортов с 6−8 лет до полутора лет.