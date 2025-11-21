Сибирский медицинский университет будет производить программное обеспечение ИИ

Опубликовано 21 ноября 2025, 22:261 мин.
Сибирский медицинский университет будет производить программное обеспечение ИИВуз получил право выводить на рынок медицинские изделия
Сибирский государственный медицинский университет сообщил о получении аккредитации Росздравнадзора. Теперь вуз может самостоятельно выпускать на рынок медицинские изделия третьего класса опасности, включая программное обеспечение с искусственным интеллектом.
Эта возможность реализуется в рамках проекта «Медицинские изделия нового поколения» программы «Приоритет-2030». Как отметили в университете, работа направлена на создание экосистемы «управляемого здоровья», где пациент становится активным участником процесса.
В рамках проекта уже разработаны конкретные продукты. Среди них система поддержки врачебных решений «Офтальмик+» для офтальмологии, платформа для дистанционной нейрореабилитации «Нейро-Kinesis» с элементами геймификации, а также портативный спирометр «Спиро-графика».
Ранее два медицинских сервиса Сбера на базе искусственного интеллекта были включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Речь идет о решениях GigaDoc и AI-помощнике по здоровью.