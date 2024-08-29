Сибирский университет откроет лабораторию для обучения работе с отечественным ПО

Опубликовано 29 августа 2024, 12:551 мин.
Сибирский университет откроет лабораторию для обучения работе с отечественным ПОВ первый год будут подготовлены 150 специалистов
В пресс-службе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) сообщили, что вуз откроет лабораторию для подготовки специалистов по администрированию отечественного программного обеспечения (ПО). Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Альт» и разработчиком ОС «Базальт СПО».
© Ferra.ru
Лаборатория будет функционировать в рамках проекта «Альт академия» и позволит ввести новые дисциплины для практико-ориентированного обучения. В первый год работы обучение пройдут около 150 студентов кафедры вычислительных систем Института информатики и вычислительной техники СибГУТИ, отметили в пресс-службе.
Соглашение о создании лаборатории было подписано в время Международного форума «Технопром-2024». В рамках лаборатории студенты будут осваивать навыки работы с российским программным обеспечением и операционными системами семейства «Базальт». Открытие лаборатории и сертификация преподавателей уже запланированы на текущий учебный год.