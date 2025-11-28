Сибирский университет представил модель подготовки фармацевтов

Модель обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников. Стратегия реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» и нацелена на преобразование фармацевтического факультета в инновационный центр.

Подготовка студентов выстроена комплексно, начиная с первого курса. С четвертого курса они выбирают индивидуальные траектории и работают над реальными проектами для индустриальных партнеров. Практика проходит на материально-технической базе университета. Она включает в себя Центр внедрения технологий с опытным производством, которое соответствует стандартам GMP EU.

Университет сотрудничает с ведущими фармацевтическими холдингами. Модели варьируются от длительных практик до краткосрочных стажировок. До 80% студентов в результате получают предложение о работе, отметили Федорова.