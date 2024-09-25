Сибирский университет разработал алгоритм для прогнозирования курса валют

По словам доцента кафедры прикладной математики и кибернетики Антона Ракитского, новый алгоритм значительно улучшает метод прогнозирования, ранее предложенный математиком Борисом Рябко. Хотя последний был высокоточен, он требовал сложных вычислений и значительных ресурсов. Алгоритм СибГУТИ обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах времени.

В настоящее время команда ученых работает над созданием библиотеки алгоритмов для анализа временных рядов. Этот набор методов поможет разработчикам создавать программное обеспечение для анализа данных и решения конкретных задач. Анализ временных рядов используется в различных областях, включая финансы, метеорологию и логистику, добавил Ракитский.