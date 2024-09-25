Сибирский университет разработал алгоритм для прогнозирования курса валют

Опубликовано 25 сентября 2024, 17:291 мин.
Сибирский университет разработал алгоритм для прогнозирования курса валютИ прогноза погоды
В пресс-службе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) сообщили, что специалисты вуза разработали новый алгоритм для быстрого и точного прогнозирования временных рядов, таких как курсы валют и прогнозы погоды. Этот алгоритм, способный работать в онлайн-режиме, позволяет мгновенно обрабатывать большие объемы данных.
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По словам доцента кафедры прикладной математики и кибернетики Антона Ракитского, новый алгоритм значительно улучшает метод прогнозирования, ранее предложенный математиком Борисом Рябко. Хотя последний был высокоточен, он требовал сложных вычислений и значительных ресурсов. Алгоритм СибГУТИ обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах времени.
В настоящее время команда ученых работает над созданием библиотеки алгоритмов для анализа временных рядов. Этот набор методов поможет разработчикам создавать программное обеспечение для анализа данных и решения конкретных задач. Анализ временных рядов используется в различных областях, включая финансы, метеорологию и логистику, добавил Ракитский.