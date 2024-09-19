Сибирский университет разработал технологию переработки древесных отходов

Опубликовано 19 сентября 2024, 15:251 мин.
Сибирский университет разработал технологию переработки древесных отходовВ полимеры, красители и лекарства
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Сибирского федерального университета и Института химии и химической технологии СО РАН создали технологию переработки древесных отходов. Новая методика позволяет из лигнина, компонента растительной биомассы, получать полимеры, красители, лекарства и кремы.
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Разработанные красители могут использоваться для окрашивания тканей и различных покрытий. Технология включает модификацию лигнина с помощью реакций азосочетания и сульфатирования, что позволяет создавать светочувствительные молекулы для хайтек-изделий и адресной доставки лекарств. Эти молекулы способны высвобождать действующее вещество под действием света, а также предотвращать солнечные ожоги в солнцезащитных кремах, добавили в пресс-службе.
Член авторского коллектива Виктор Голубков рассказал, лигнин и его производные обладают противомикробной, противоопухолевой и антивирусной активностью. Кроме того, новые полимеры могут найти применение в производстве удобрений, гербицидов и буровых растворов.