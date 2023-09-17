Сибирский врач предупредила о рисках развития хронических заболеваний почек

Сибирский врач предупредила о рисках развития хронических заболеваний почекИгнорировать симптомы нельзя, это приведет к хронической форме заболевания
Руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в интервью с «Мослентой» рассказала о рисках и сиптомах развития хронических заболеваний почек.
Проблемы с мочеиспусканием, например, болезненность в процессе, слишком частое или слишком редкое мочеиспускание, появление крови в моче, повышение температуры, сильные боли в области поясницы — повод для обращения к врачу. Так могут проявляться разные почечные патологии, требующие лечения. Впрочем, далеко не все симптомы являются специфичными: часть из них встречаются и при других болезнях.
Ольга малиновская сказала, что проблемы с почками выдают себя на самочувствии человека, например, ощущение слабости и появление отечности.
Чаще всего пациенты сталкиваются с пиелонефритом. В абсолютном большинстве случаев он связан с инфицированием кишечной палочкой, но также может иметь вирусную и грибковую природу. Согласно статистике, ежегодно это заболевание переносит более 72 миллионов человек во всем мире. При пиелонефрите пациенты испытывают сильную боль в пояснице, тошноту, может быть рвота, повышение температуры.
Врач добавила, что игнорировать симптомы нельзя, потому что это может привести к хронической форме заболевания. Оно может ухудшить работоспособность органов.