Сибирский врач предупредила о рисках развития хронических заболеваний почек

Чаще всего пациенты сталкиваются с пиелонефритом. В абсолютном большинстве случаев он связан с инфицированием кишечной палочкой, но также может иметь вирусную и грибковую природу. Согласно статистике, ежегодно это заболевание переносит более 72 миллионов человек во всем мире. При пиелонефрите пациенты испытывают сильную боль в пояснице, тошноту, может быть рвота, повышение температуры.