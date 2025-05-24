«Сибур» вложил 2 млрд рублей в новый центр инженерного обучения

Образовательное пространство занимает около 3,2 тысячи квадратных метров и включает 42 современные учебные аудитории, пять уличных полигонов, а также 47 стендов и тренажеров. Практически все оборудование произведено в России и дружественных странах. Центр оснащен передовыми цифровыми технологиями, среди которых виртуальная и дополненная реальность, позволяющие, например, учиться управлять беспилотниками в виртуальной среде.

«Сибуринтех-НК» полностью интегрирован в учебный процесс НХТИ и ориентирован на практико-ориентированное обучение: около 80% времени уделяется практике, и лишь 20% — теории.