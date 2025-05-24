«Сибур» вложил 2 млрд рублей в новый центр инженерного обучения

Опубликовано 24 мая 2025, 20:231 мин.
«Сибур» вложил 2 млрд рублей в новый центр инженерного обученияОбучение до 15 тысяч специалистов в год
В Нижнекамске открылся центр развития инженерно-технической экспертизы «Сибуринтех-НК», созданный компанией «Сибур» с вложениями почти в 2 миллиарда рублей. Центр стал частью кампуса Нижнекамского химико-технологического института и рассчитан на обучение и переподготовку до 15 тысяч человек в год, включая студентов и школьников.
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Образовательное пространство занимает около 3,2 тысячи квадратных метров и включает 42 современные учебные аудитории, пять уличных полигонов, а также 47 стендов и тренажеров. Практически все оборудование произведено в России и дружественных странах. Центр оснащен передовыми цифровыми технологиями, среди которых виртуальная и дополненная реальность, позволяющие, например, учиться управлять беспилотниками в виртуальной среде.
«Сибуринтех-НК» полностью интегрирован в учебный процесс НХТИ и ориентирован на практико-ориентированное обучение: около 80% времени уделяется практике, и лишь 20% — теории.