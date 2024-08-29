«Сириус» откроет центр доклинических исследований

Опубликовано 29 августа 2024, 12:041 мин.
«Сириус» откроет центр доклинических исследованийПлощадью 2,5 тысячи кв.м
В пресс-службе Научно-технологического университета «Сириус» сообщили, что в вузе с 2024 года смогут проводить исследования на мышах, крысах и голых землекопах в новом ресурсном центре доклинических исследований. Центр, площадью 2,5 тысячи кв. м, станет экспериментально-биологическим комплексом для научных работ в таких областях, как нейробиология, генная терапия, иммунология и биотехнология.
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В комплексе будет три зоны: две предназначены для содержания животных, а третья — для проведения исследований. В центре также установят оборудование эмбриоблока, что позволит создавать новые линии мышей для научных групп, включая внешние организации, отметили в пресс-службе.
Центр станет частью второй очереди самого большого в России лабораторного комплекса в области генетики и наук о жизни, который откроется в середине 2025 года, добавили в пресс-службе.