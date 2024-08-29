«Сириус» откроет центр доклинических исследований

В комплексе будет три зоны: две предназначены для содержания животных, а третья — для проведения исследований. В центре также установят оборудование эмбриоблока, что позволит создавать новые линии мышей для научных групп, включая внешние организации, отметили в пресс-службе.

Центр станет частью второй очереди самого большого в России лабораторного комплекса в области генетики и наук о жизни, который откроется в середине 2025 года, добавили в пресс-службе.