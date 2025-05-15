«Сириус» представил подводный аппарат для глубин до 400 метров

Опубликовано 15 мая 2025, 08:431 мин.
«Сириус» представил подводный аппарат для глубин до 400 метровTurtleROV2 готов к серийному выпуску
Компания «Элмикс», резидент научно-технологического университета «Сириус», разработала подводный аппарат TurtleROV2 для исследований на шельфе. Устройство способно работать на глубинах до 400 метров без внешней навигации и уже подготовлено к серийному производству.
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Аппарат весом менее 35 кг оснащен системой автоматического сопровождения объектов и адаптирован к сложным условиям. Его планируют использовать для инженерной геодезии, осмотра судов и подводно-технических работ. Разработчики подчеркивают высокую маневренность и ремонтопригодность устройства.
TurtleROV2 создан полностью российскими специалистами. Это снижает зависимость от иностранных технологий и упрощает обслуживание. Как отметили в «Сириусе», аппарат прошел необходимые испытания и готов к массовому выпуску.
Научно-технологический университет «Сириус», основанный в 2019 году, фокусируется на развитии перспективных направлений — от робототехники до геномики.