Система «Антифрод» заблокировала 500 млн мошеннических звонков

На форуме «Спектр» Липов отметил, что в течение девяти месяцев этого года система предотвратила 577 миллионов подменных вызовов, что значительно повлияло на деятельность мошенников. Из-за ужесточения контроля преступники начали активно переходить на иностранные мессенджеры.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков добавил, что в настоящее время системой «Антифрод» ежедневно верифицируется около 500 миллионов вызовов, из которых более 1,8 миллиона блокируется как подозрительные. Однако подключение операторов связи к системе не прошло без проблем. 292 оператора нарушили сроки подключения и были оштрафованы на общую сумму 30 миллионов рублей. На данный момент 13 операторов еще не подключились к системе, и в их отношении Генеральная прокуратура проводит проверку с возможностью приостановления лицензии.