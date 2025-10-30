В России
Система «Антисон» от Ростеха снизила аварийность из-за усталости водителей на 85%

ИИ и камеры следят за вниманием водителя в реальном времени
Холдинг «РТ-Проектные технологии», входящий в госкорпорацию Ростех, сообщил о результатах работы системы «Антисон», предназначенной для предотвращения аварий из-за усталости водителей. По данным компании, использование комплекса позволило снизить количество ДТП по причине человеческого фактора на 85%.
Система построена на технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта (ИИ). Она непрерывно анализирует видеопоток с камер, отслеживая признаки усталости, потери концентрации и отвлечения внимания. При обнаружении опасных симптомов модуль световой и звуковой сигнализации привлекает внимание водителя.

Уже подключено более 16 тысяч таких устройств. Годовое тестирование показало дополнительные положительные эффекты: затраты на ремонт автотранспорта сократились на 65%, а время простоя техники уменьшилось на 30%.

Комплекс может устанавливаться на различные виды транспорта, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, железнодорожный транспорт, строительную технику, водные суда и вертолеты. Система была представлена на бизнес-форуме «Россия и Венесуэла — стратегические партнеры» в Каракасе.

