Система подготовки для выпускников создана авторами суперкомпьютеров НИЦЭВТ

Опубликовано 12 июля 2024, 17:39
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Система подготовки для выпускников создана авторами суперкомпьютеров НИЦЭВТОни смогут работать и параллельно учиться
Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), входящий в холдинг «Росэлектроника» Ростеха, внедрил систему подготовки кадров, позволяющую студентам учиться в вузах без отрыва от производства. Как сообщается, 14 студентов государственного образовательного комплекса «Юго-Запад» уже работают на предприятии, параллельно получая образование.
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Согласно представителям НИЦЭВТ, студенты приходят на практику к опытным наставникам, а затем могут быть приглашены оформить трудовые отношения. Такой подход позволяет им гибко сочетать учебу и работу, посещая занятия по нескольку дней в неделю.
Главный специалист по персоналу Людмила Аверина подчеркнула, что это сотрудничество среднего профессионального образования является ключевым элементом в разработке «бесшовного технологического образования». Такая модель не только укрепляет связь между учебными заведениями и предприятиями, но и способствует подготовке квалифицированных специалистов, готовых к внедрению в современные технологические процессы.