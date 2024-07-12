Система подготовки для выпускников создана авторами суперкомпьютеров НИЦЭВТ

Согласно представителям НИЦЭВТ, студенты приходят на практику к опытным наставникам, а затем могут быть приглашены оформить трудовые отношения. Такой подход позволяет им гибко сочетать учебу и работу, посещая занятия по нескольку дней в неделю.

Главный специалист по персоналу Людмила Аверина подчеркнула, что это сотрудничество среднего профессионального образования является ключевым элементом в разработке «бесшовного технологического образования». Такая модель не только укрепляет связь между учебными заведениями и предприятиями, но и способствует подготовке квалифицированных специалистов, готовых к внедрению в современные технологические процессы.