Систему бесконтактного исследования материалов разработают в России

Метод основан на цифровой корреляции изображений. На поверхность тестового образца наносится точечная разметка, после чего материал подвергается механическим нагрузкам с помощью гидравлического пресса или разрывной машины. Высокоскоростные камеры фиксируют деформации, а специальное программное обеспечение анализирует смещение точек и вычисляет механические характеристики — модуль упругости, пределы прочности и текучести.

Система включает две камеры с регулируемым положением и углом съемки, а также программный комплекс для обработки данных. В зависимости от задач возможны различные конфигурации оборудования: от учебных комплектов с одной камерой до исследовательских установок с трехмерной визуализацией.

Завершение проекта и готовность к внедрению планируются к концу 2026 года.