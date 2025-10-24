В России
Систему бесконтактного исследования материалов разработают в России

Оптический метод оценит свойства композитов
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза занимаются разработкой первой российской системы для бесконтактной оценки характеристик материалов. Технология предназначена для исследования стеклопластиков, углепластиков и других композитов при создании высокотехнологичных изделий.
Метод основан на цифровой корреляции изображений. На поверхность тестового образца наносится точечная разметка, после чего материал подвергается механическим нагрузкам с помощью гидравлического пресса или разрывной машины. Высокоскоростные камеры фиксируют деформации, а специальное программное обеспечение анализирует смещение точек и вычисляет механические характеристики — модуль упругости, пределы прочности и текучести.

Система включает две камеры с регулируемым положением и углом съемки, а также программный комплекс для обработки данных. В зависимости от задач возможны различные конфигурации оборудования: от учебных комплектов с одной камерой до исследовательских установок с трехмерной визуализацией.

Завершение проекта и готовность к внедрению планируются к концу 2026 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
