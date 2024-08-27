Систему блокчейн-защиты для беспилотного транспорта разработали в России

Новая система предотвращает воздействие вредоносных данных и защищает нейронные сети от внешних угроз. В основе технологии лежат протоколы, использующие криптографические алгоритмы и блокчейн для надежного хранения и обработки данных. Важной особенностью является использование электронно-цифровой подписи и атрибутивных подписей, что гарантирует подлинность и защиту от подмены нейронных сетей.

Разработанная система также включает эффективные схемы консенсуса, где большинство разработчиков должны подтвердить исправность нейронной сети перед ее запуском. Эти технологии могут быть применены и в системах Интернета вещей (IoT), повышая их безопасность и надежность.