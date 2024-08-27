Систему блокчейн-защиты для беспилотного транспорта разработали в России

Опубликовано 27 августа 2024, 18:451 мин.
Систему блокчейн-защиты для беспилотного транспорта разработали в РоссииСистема предотвращает воздействие вредоносных данных
Специалисты Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали систему обеспечения безопасности беспилотного транспорта, используя технологии блокчейн и криптографии. Это решение направлено на защиту нейронных сетей, которые управляют беспилотными автомобилями, поездами и летательными аппаратами, от возможных атак.
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Новая система предотвращает воздействие вредоносных данных и защищает нейронные сети от внешних угроз. В основе технологии лежат протоколы, использующие криптографические алгоритмы и блокчейн для надежного хранения и обработки данных. Важной особенностью является использование электронно-цифровой подписи и атрибутивных подписей, что гарантирует подлинность и защиту от подмены нейронных сетей.
Разработанная система также включает эффективные схемы консенсуса, где большинство разработчиков должны подтвердить исправность нейронной сети перед ее запуском. Эти технологии могут быть применены и в системах Интернета вещей (IoT), повышая их безопасность и надежность.