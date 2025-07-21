Систему для быстрой цифровизации бизнеса создали в России

Как пояснил разработчик Александр Коншенко, система позволяет компаниям проводить цифровую трансформацию без остановки основных процессов. Система включает веб- и мобильный модули, поддерживает электронный документооборот и автоматическое формирование коммерческих предложений. Особенность разработки — возможность работы в офлайн-режиме с последующей синхронизацией данных.

Пилотный проект уже успешно внедрен на предприятии по производству потолочных конструкций. По данным университета, система доказала свою эффективность в реальных рабочих условиях.

Разработчики подчеркивают, что интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить новый инструмент без специального обучения. Это делает решение особенно привлекательным для малого и среднего бизнеса.