Систему для движения беспилотных машин по сложным участкам дорог создали в РФ

Система основывается на новой программной модели, которая учитывает силы, действующие на автомобиль, включая гравитацию, тягу и центростремительную силу. Как отметил один из разработчиков Сергей Гусев, модель может быть использована в контексте интеллектуальных транспортных систем, где информация о средней скорости автомобилей передается через сеть.

Благодаря этой системе беспилотный транспорт сможет двигаться быстрее без потери безопасности. Принципиальным отличием разработки является возможность учитывать поперечный уклон дороги, что делает модель более адаптивной по сравнению с существующими, отметили в пресс-службе.

В отличие от традиционных моделей, которые управляют отдельными транспортными средствами, новая система анализирует взаимодействие между ними в потоке. Это позволяет точнее прокладывать маршруты с учетом поворотов и потенциальных помех на дороге. Разработка обещает сделать передвижение автономного транспорта более безопасным и эффективным в сложных условиях.