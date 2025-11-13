Систему для точного измерения температуры органов разработали в России

Опубликовано 13 ноября 2025, 22:191 мин.
Систему для точного измерения температуры органов разработали в РоссииРазработка поможет при удалении раковых опухолей
Российские ученые разработали прототип системы, которая с высокой точностью измеряет температуру внутренних органов. Как сообщил руководитель проекта Федор Кочетов, аппаратура особенно актуальна при удалении раковых опухолей методами миниинвазивной хирургии.
© Ferra.ru
Система включает термопару, оптоволоконный и акустический измерители. Комплекс позволяет проводить неинвазивную термографию с использованием ультразвуковых, радиочастотных и микроволновых каналов измерения. Это дает врачам возможность видеть распределение температуры внутри тела в реальном времени.
Разработка поможет при уничтожении опухолей микроволновым излучением, где критически важен точный температурный контроль. Подача заявки на регистрацию в Росздравнадзор запланирована на 2026 год, а клинические испытания должны начаться в 2027 году.