Систему отслеживания фармацевтических субстанций запустят в России

Новая система позволит отслеживать ингредиенты, используемые при производстве фармсубстанций. Это касается как закупаемых, так и производимых в России компонентов. Информация будет передаваться в специальные компоненты системы маркировки.

Система обеспечит подтверждение фактического производства лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза. Она будет фиксировать все стадии технологического процесса — от закупки ингредиентов до выпуска готовой продукции.

Маркировка лекарств в России действует с 1 июля 2020 года. Она позволяет отслеживать оборот каждого препарата и бороться с нелегальной продукцией. Новая разработка расширит возможности контроля за фармацевтическим рынком.