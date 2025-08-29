Систему отслеживания фармацевтических субстанций запустят в России

Опубликовано 29 августа 2025, 12:041 мин.
Систему отслеживания фармацевтических субстанций запустят в РоссииС сентября 2025 года
Минпромторг России в сентябре 2025 года запустит систему прослеживания фармацевтических субстанций. Как сообщила заместитель министра Екатерина Приезжева, она будет интегрирована в действующую систему маркировки лекарственных средств.
Новая система позволит отслеживать ингредиенты, используемые при производстве фармсубстанций. Это касается как закупаемых, так и производимых в России компонентов. Информация будет передаваться в специальные компоненты системы маркировки.
Система обеспечит подтверждение фактического производства лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза. Она будет фиксировать все стадии технологического процесса — от закупки ингредиентов до выпуска готовой продукции.
Маркировка лекарств в России действует с 1 июля 2020 года. Она позволяет отслеживать оборот каждого препарата и бороться с нелегальной продукцией. Новая разработка расширит возможности контроля за фармацевтическим рынком.