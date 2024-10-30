Систему защиты от DDoS-атак на базе ИИ создали в VK

Система, получившая название WARP (Web Application Resilient Protection), использует ИИ-модели, обученные на обобщенных данных о поведении пользователей всех сервисов VK. Это позволяет эффективно анализировать трафик и выявлять вредоносные запросы, основываясь на изменениях в поведении пользователей и структуре атак.

В отличие от традиционных методов, которые ориентируются только на количество пакетов или скорость их поступления, новые технологии ИИ способны обнаруживать и отражать более сложные атаки. Это включает в себя длительные нагрузки, которые могут продолжаться несколько дней, в отличие от кратковременных DDoS-атак, которые обычно длятся до получаса.

Система может распознавать комбинированные атаки, совмещающие различные угрозы, такие как программы-парсеры, которые собирают данные о пользователях, и программы-брутфорсеры, автоматически перебирающие пароли.