Системы автовождения для сельхозтехники испытали в России

Система продемонстрировала сантиметровую точность движения тракторов по заданным траекториям, включая соблюдение скоростных режимов и выполнение маневров. Разработка использует отечественные навигационные сервисы госкорпорации «Роскосмос» и собственное программное обеспечение.

Уникальность решения заключается в возможности быстрой установки на любые типы сельхозтехники — как российского, так и иностранного производства. Монтаж системы занимает несколько часов, что упрощает её внедрение в сельскохозяйственные процессы.

Как отметил генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, система позволит заместить иностранные аналоги, которые ранее занимали монопольное положение на рынке. Ежегодно до 15 тысяч единиц техники могут оснащаться отечественной разработкой.

Использование системы повышает экономическую эффективность сельхозработ за счёт снижения потерь урожая и оптимизации процессов. Агрохолдинги смогут компенсировать до 50% стоимости оборудования через программы государственной поддержки.

Осенью начнется второй этап испытаний в пилотных регионах. Систему протестируют на различных видах техники: тракторах для посева и внесения удобрений, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах.