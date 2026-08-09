Системы МКС проверят перед началом сведения станции с орбиты, сообщил Кононенко

Одной из основных задач станет выбор траектории затопления, при которой зона возможного падения обломков будет минимальной. Рассматриваются штатный и резервный сценарии.

В октябре 2025 года стороны закрепили технические функции и зоны ответственности. В феврале 2026 года был согласован документ по обновлению программно-математического обеспечения российского и американского сегментов. Это позволит российской стороне участвовать в реализации обоих сценариев.

Совместная рабочая группа также анализирует наземную проекцию траектории, расход топлива и перечень критически важных систем, отметил Кононенко.