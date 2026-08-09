Системы МКС проверят перед началом сведения станции с орбиты, сообщил Кононенко

Опубликовано 09 августа 2026, 11:161 мин.
Системы МКС проверят перед началом сведения станции с орбиты, сообщил КононенкоСпециалисты оценивают резервирование и устойчивость
Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко сообщил, что специалисты начали проверять ключевые системы российского и американского сегментов МКС перед подготовкой к сведению станции с орбиты. Работы должны определить их готовность и устойчивость к возможным отказам, пишет ТАСС.
Одной из основных задач станет выбор траектории затопления, при которой зона возможного падения обломков будет минимальной. Рассматриваются штатный и резервный сценарии.
В октябре 2025 года стороны закрепили технические функции и зоны ответственности. В феврале 2026 года был согласован документ по обновлению программно-математического обеспечения российского и американского сегментов. Это позволит российской стороне участвовать в реализации обоих сценариев.
Совместная рабочая группа также анализирует наземную проекцию траектории, расход топлива и перечень критически важных систем, отметил Кононенко.