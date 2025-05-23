Ситидрайв вышел за рамки каршеринга и стал универсальной платформой для водителей

С 1 июня в обновленной версии приложения появятся новые разделы: подписка на авто сроком до 72 месяцев с возможностью выкупа, классический прокат автомобилей с доставкой, а также предложения для корпоративных клиентов. До конца июля планируется запуск еще двух направлений — продажи автомобилей с пробегом из парка сервиса и технического обслуживания на собственных СТО.

Особенность новой платформы — единый профиль для всех функций. Пользователь сможет бронировать машины, оформлять аренду и оплачивать услуги с одного аккаунта. Для всех операций можно использовать одну банковскую карту. Отныне подписку и прокат можно оформить прямо в приложении, без звонков и менеджеров.

Компания намерена развивать новые направления и добавлять дополнительные функции в 2025 и 2026 годах. Одним из ближайших обновлений станет перезапуск программы лояльности, которая охватит все виды услуг.

Ситидрайв работает в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Чтобы получить доступ к новым функциям, пользователям необходимо обновить приложение.