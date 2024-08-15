«Ситилинк» снизил цены на электронику и канцтовары по предложению ФАС

Опубликовано 15 августа 2024, 19:52
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«Ситилинк» снизил цены на электронику и канцтовары по предложению ФАССкидки до 50% на товары для учебы и работы доступны до конца августа
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» вновь снизил цены на 160 товаров из 60 категорий, откликнувшись на предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Снижение коснулось разнообразных позиций, включая технику, электронику, офисную мебель и канцелярские принадлежности.
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Так, цены на принтеры и МФУ уменьшились до 27%, планшеты подешевели на 20%, ноутбуки — на 19%. Канцелярские товары также стали доступнее: художественные краски дешевле на 41%, тетради и блокноты — на 35%, а офисные кресла теперь можно купить с экономией до 23%.
Генеральный менеджер компании Александр Лозовский подчеркнул, что «Ситилинк» стремится повысить доступность электронных устройств для образовательного процесса и обеспечить равные возможности для всех учащихся.
Кроме того, ритейлер продолжает предлагать скидки до 50% на товары для учебы, работы и развлечений до 22 августа. Также до конца года проходят акции, включающие бесплатную сборку ПК и скидки до 15% на обновление техники.