«Ситилинк» снизил цены на электронику и канцтовары по предложению ФАС

Так, цены на принтеры и МФУ уменьшились до 27%, планшеты подешевели на 20%, ноутбуки — на 19%. Канцелярские товары также стали доступнее: художественные краски дешевле на 41%, тетради и блокноты — на 35%, а офисные кресла теперь можно купить с экономией до 23%.

Генеральный менеджер компании Александр Лозовский подчеркнул, что «Ситилинк» стремится повысить доступность электронных устройств для образовательного процесса и обеспечить равные возможности для всех учащихся.

Кроме того, ритейлер продолжает предлагать скидки до 50% на товары для учебы, работы и развлечений до 22 августа. Также до конца года проходят акции, включающие бесплатную сборку ПК и скидки до 15% на обновление техники.