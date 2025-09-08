Sitronics KT и СДЭК запустят доставку грузов морскими дронами

Партнеры планируют внедрять технологии автономного судовождения в морские и речные перевозки. Первый экспериментальный рейс намечен на ближайшее время: беспилотный катер «Странник» должен будет доставить груз из Невельска на остров Монерон.

В ходе демонстрационного запуска планируется перевезти медикаменты, не требующие специальных условий хранения, а также средства связи. Такой формат доставки может быть особенно востребован в экстренных ситуациях в удалённых районах.

По словам представителей компаний, развитие автономного судовождения способно стать стратегическим направлением для всей логистической отрасли России. Технология позволит обеспечивать регулярное снабжение даже в труднодоступные регионы страны.