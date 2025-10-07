Сканер для идентификации растений создали российские ученые

Специализированный сканер оснащен высокочувствительным фотосенсором, который стандартизирует условия съемки. Это исключает влияние перепадов освещенности и обеспечивает получение качественных изображений для последующего анализа искусственным интеллектом.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой информатики АлтГУ Дениса Козлов, для точного определения размеров объектов в поле зрения добавляются эталонные черные квадраты с известными параметрами. В настоящее время система тестируется на сортах яблонь.

Разработчики работают над созданием онлайн-сервиса для обработки данных. На первом этапе планируется запустить веб-сайт, а в перспективе возможно развитие мобильного приложения.