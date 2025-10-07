В России
Опубликовано 07 октября 2025, 13:50
1 мин.

Сканер для идентификации растений создали российские ученые

Разработка поможет селекционерам и агрономам
В пресс-службе Алтайского государственного университета (АлтГУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему для определения сортовой принадлежности растений. В отличие от существующих сервисов, которые различают только виды растений, новая разработка способна идентифицировать сорта внутри одного вида.
Специализированный сканер оснащен высокочувствительным фотосенсором, который стандартизирует условия съемки. Это исключает влияние перепадов освещенности и обеспечивает получение качественных изображений для последующего анализа искусственным интеллектом.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой информатики АлтГУ Дениса Козлов, для точного определения размеров объектов в поле зрения добавляются эталонные черные квадраты с известными параметрами. В настоящее время система тестируется на сортах яблонь.

Разработчики работают над созданием онлайн-сервиса для обработки данных. На первом этапе планируется запустить веб-сайт, а в перспективе возможно развитие мобильного приложения.