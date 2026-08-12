СКИФ поможет в изучении внутреннего строения отдельных клеток

СКИФ позволит применять мягкую рентгеновскую микроскопию. Яркость источника необходима для получения данных с одной клетки. По рассеянному излучению ученые смогут восстанавливать ее форму и внутреннюю структуру до повреждения.

Дрожжи применяются как модели при фармацевтических исследованиях, но их сложно исследовать методами, требующими кристаллизации. Возможности СКИФ могут быть полезны также для пищевой промышленности, где важны стабильные свойства исходного сырья, отметил Гоголев.

Первые исследовательские станции СКИФ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.