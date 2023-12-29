На какие профессии россияне чаще всего переучивались по интернету в 2023 г.

В корпоративном секторе значительно выросла популярность управленческих программ. Например, курсы по управлению проектами на платформе Lerna.ru за год привлекли втрое больше участников.

«Программирование» на Skillbox стало наиболее востребованным направлением, собрав около 28% всех продаж. Курсы «Python-разработчик», «Инженер по тестированию» и «Java-разработчик» лидируют в рейтинге популярных образовательных программ.

Также востребованы дизайн-профессии — 22% всех продаж. «Графический дизайнер», «Веб-дизайнер» и «UX/UI-дизайнер» попали в топ-3 направлений. «Маркетинг», «Управление» и «Игры» также показали высокий уровень продаж (18%, 17% и 6%).

Набирают популярность «нецифровые профессии» — обучение кондитерскому и флористическому искусству.

Фокусным для компаний холдинга остается развитие формата смешанного обучения. В офлайн-школе Skillbox в Москве продолжают запускаться экспериментальные продукты, в числе которых «Нейросети в дизайне», «Программист дрона». На 2024 год анонсирован запуск интенсивов для специалистов по интернету вещей, разработчиков голосовых помощников.

Ожидается, что в 2024 году появятся интенсивы для специалистов по интернету вещей и разработчиков голосовых помощников.

Курсы разрабатывались во взаимодействии с вузами, а также адаптировались запросы пользователей, что привело к формированию популярных курсов для самообразования. Бесплатные программы, такие как «Секреты современной психологии» и «Справляемся с тревогой и беспокойством», получили большую популярность среди пользователей.

За 2023 год Skillbox, при поддержке Минцифры России, запустил первый в стране Цифровой колледж, предлагая полностью дистанционное лицензированное образование в сегменте СПО.