Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
В России
12:30, 29 декабря 2023
1 мин.

На какие профессии россияне чаще всего переучивались по интернету в 2023 г.

Университетская специальность из студенческих времён — не приговор

Skillbox проанализировал популярные курсы в 2023 году: чему учились взрослые россияне. Чаще всего жители РФ выбирали курсы по программированию и разработке, а также к психологии и иностранным языкам.

На какие профессии россияне чаще всего переучивались по интернету в 2023 г.

© Ferra.ru

  • В корпоративном секторе значительно выросла популярность управленческих программ. Например, курсы по управлению проектами на платформе Lerna.ru за год привлекли втрое больше участников.

  • «Программирование» на Skillbox стало наиболее востребованным направлением, собрав около 28% всех продаж. Курсы «Python-разработчик», «Инженер по тестированию» и «Java-разработчик» лидируют в рейтинге популярных образовательных программ.

  • Также востребованы дизайн-профессии — 22% всех продаж. «Графический дизайнер», «Веб-дизайнер» и «UX/UI-дизайнер» попали в топ-3 направлений. «Маркетинг», «Управление» и «Игры» также показали высокий уровень продаж (18%, 17% и 6%).

  • Набирают популярность «нецифровые профессии» — обучение кондитерскому и флористическому искусству.

Фокусным для компаний холдинга остается развитие формата смешанного обучения. В офлайн-школе Skillbox в Москве продолжают запускаться экспериментальные продукты, в числе которых «Нейросети в дизайне», «Программист дрона». На 2024 год анонсирован запуск интенсивов для специалистов по интернету вещей, разработчиков голосовых помощников.

  • Ожидается, что в 2024 году появятся интенсивы для специалистов по интернету вещей и разработчиков голосовых помощников.

Курсы разрабатывались во взаимодействии с вузами, а также адаптировались запросы пользователей, что привело к формированию популярных курсов для самообразования. Бесплатные программы, такие как «Секреты современной психологии» и «Справляемся с тревогой и беспокойством», получили большую популярность среди пользователей.

За 2023 год Skillbox, при поддержке Минцифры России, запустил первый в стране Цифровой колледж, предлагая полностью дистанционное лицензированное образование в сегменте СПО.

Новости партнеров
Новости партнеров