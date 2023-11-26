Сколько можно съесть хурмы без вреда здоровью

В хурме есть полезные вещества такие как бета-каротин (провитамин А), аскорбиновая кислота (витамин C), биотин (витамин B7) и калий, а также содержит разнообразные микроэлементы, включая хром, железо, йод и марганец.

По словам Кругловой, что умеренное потребление спелой хурмы, содержащей много простых углеводов, но также пищевые волокна и воду, не причинит вреда здоровью. Рекомендуемая норма для здорового человека составляет два-три плода небольшого размера в день, чтобы избежать нарушений в организме.

Однако врач предупредила, что людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, аллергическими реакциями и заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения следует ограничить употребление хурмы из-за возможных негативных последствий, таких как повышение уровня сахара и аллергические реакции.

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