В России
Опубликовано 05 июня 2026, 05:39
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«Сколково» и «Просвещение» запустят акселератор для образования

Проект охватит все уровни обучения
Фонд «Сколково» и группа компаний «Просвещение», входящие в группу ВЭБ, сообщили о создании совместного акселератора технологических решений для образовательной сферы. Соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2026. Новый проект будет работать со школами, колледжами, программами дополнительного и профессионального образования.
«Сколково» и «Просвещение» запустят акселератор для образования

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В числе основных направлений заявлены онлайн-школы, сервисы подготовки к экзаменам, ИИ-ассистенты для педагогов и методистов, игровые и иммерсивные образовательные форматы, а также программы бизнес-образования и повышения квалификации для рабочих и технических специалистов.

Отдельное внимание уделят технологиям мониторинга эмоционального состояния учащихся и платформам психологической поддержки для школьников, родителей и учителей, отметили в пресс-службе фонда «Сколково».

Акселератор станет частью программы «Сколково. Пульсар». В рамках программы предусмотрены отбор проектов, экспертное сопровождение, гранты на пилотное тестирование и помощь при внедрении решений. Группа «Просвещение» предоставит методическую экспертизу, образовательную инфраструктуру и площадки для апробации разработок.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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