«Сколково» и «Просвещение» запустят акселератор для образования

В числе основных направлений заявлены онлайн-школы, сервисы подготовки к экзаменам, ИИ-ассистенты для педагогов и методистов, игровые и иммерсивные образовательные форматы, а также программы бизнес-образования и повышения квалификации для рабочих и технических специалистов.

Отдельное внимание уделят технологиям мониторинга эмоционального состояния учащихся и платформам психологической поддержки для школьников, родителей и учителей, отметили в пресс-службе фонда «Сколково».

Акселератор станет частью программы «Сколково. Пульсар». В рамках программы предусмотрены отбор проектов, экспертное сопровождение, гранты на пилотное тестирование и помощь при внедрении решений. Группа «Просвещение» предоставит методическую экспертизу, образовательную инфраструктуру и площадки для апробации разработок.