«Сколково» выделит 554 млн рублей на поддержку проектов по ИИ

Опубликовано 04 апреля 2024, 20:07
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«Сколково» выделит 554 млн рублей на поддержку проектов по ИИГранты будут предоставляться на сумму от 20 до 100 млн
В пресс-службе фонда «Сколково» (входящего в Группу ВЭБ. РФ) сообщили, что фонд начал отбор проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) для финансовой поддержки на сумму 554 миллиона рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России» и направлена на внедрение отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики.
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Планируется поддержать российские компании, использующие ИИ для оптимизации технологических и бизнес-процессов. Гранты будут предоставляться на сумму от 20 до 100 миллионов рублей. Для участия в отборе необходимо разработать пилотные проекты, демонстрирующие применение ИИ в производстве, операционной деятельности или сервисах.
Исполнительный директор Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что внедрение ИИ важно для экономики страны и достижения технологического суверенитета. Также будет упрощен процесс получения финансовой поддержки для малых технологических компаний.
Ожидается, что такая инициатива стимулирует развитие инноваций и повысит конкурентоспособность российских компаний в мировом рынке технологий.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева