«Сколково» выделит 554 млн рублей на поддержку проектов по ИИ

Планируется поддержать российские компании, использующие ИИ для оптимизации технологических и бизнес-процессов. Гранты будут предоставляться на сумму от 20 до 100 миллионов рублей. Для участия в отборе необходимо разработать пилотные проекты, демонстрирующие применение ИИ в производстве, операционной деятельности или сервисах.

Исполнительный директор Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что внедрение ИИ важно для экономики страны и достижения технологического суверенитета. Также будет упрощен процесс получения финансовой поддержки для малых технологических компаний.

Ожидается, что такая инициатива стимулирует развитие инноваций и повысит конкурентоспособность российских компаний в мировом рынке технологий.