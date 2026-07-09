«Сколково» выпустит робота для маркировки «Честного знака»

Помимо этого, партнеры намерены проработать пять новых направлений поиска технологий для предприятий пищевой, металлургической и химической промышленности. После этого планируется запуск пилотных проектов, сообщили в пресс-службе Фонда.

По информации участников соглашения, совместная работа направлена на ускорение внедрения отечественных технологий промышленной автоматизации и робототехники. Также проект должен сократить время от появления технологического запроса предприятия до внедрения готового решения на производстве и расширить применение российских разработок в разных отраслях промышленности.