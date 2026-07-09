Опубликовано 09 июля 2026, 17:441 мин.
«Сколково» выпустит робота для маркировки «Честного знака»Комплекс планируют вывести на рынок в 2026 году
Фонд «Сколково» и группа компаний «Интелка» договорились расширить программу «GreenTech Устойчивое развитие». Одним из ее проектов станет российский роботизированный комплекс для автоматизации линии маркировки продукции в системе «Честный знак». Вывести разработку на рынок планируется до конца 2026 года.
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Помимо этого, партнеры намерены проработать пять новых направлений поиска технологий для предприятий пищевой, металлургической и химической промышленности. После этого планируется запуск пилотных проектов, сообщили в пресс-службе Фонда.
По информации участников соглашения, совместная работа направлена на ускорение внедрения отечественных технологий промышленной автоматизации и робототехники. Также проект должен сократить время от появления технологического запроса предприятия до внедрения готового решения на производстве и расширить применение российских разработок в разных отраслях промышленности.