Сколтех и Центральный университет запустят бакалавриат по ИИ и математике

Программа сочетает глубокое изучение математических основ искусственного интеллекта (ИИ) с практическими навыками создания и применения ИИ-технологий. Студенты смогут решать реальные прикладные задачи и участвовать в научных исследованиях. Важной частью обучения станет работа в лабораториях Сколтеха под руководством ведущих специалистов института.

Учащиеся получат доступ к вычислительным ресурсам и научным семинарам, а также смогут посещать курсы на английском языке. Такой подход направлен на подготовку специалистов, способных разрабатывать новые решения, которые востребованы современным обществом и промышленностью.

Кроме того, Центральный университет и Сколтех планируют создать совместный научно-образовательный центр. Его задача — установить новые стандарты для междисциплинарных проектов и подготовки исследователей, способных справляться с вызовами технологического развития и геополитики.