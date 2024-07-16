Сколтех и Сбер разработали ИИ-модель для прогнозирования засух

Модель способна предсказывать засухи на период от нескольких месяцев до года, что особенно важно для регионов с нестабильными климатическими условиями. Протестированная в Польше, Миссури (США), Гоясе (Бразилия), Мадхья-Прадеше (Индия) и северной части Казахстана, она продемонстрировала высокую точность.

По словам старшего инженера-исследователя Центра прикладного ИИ Сколтеха Александра Марусова, модели учитывают глобальное потепление и другие факторы, что позволяет строить качественные прогнозы.

Управляющий директор департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера Назар Сотириади отметил, что климатические риски уже существенно влияют на экономику, и точные прогнозы помогут бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям.