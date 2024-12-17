Сколтех разработает первый отечественный контрастный агент для УЗИ

Проект стал возможен благодаря использованию новых для таких препаратов веществ. Ученые смогли улучшить контрастность ультразвуковых исследований и значительно продлить действие контраста. Основой для контрастного препарата стали белки и полимеры, из которых были получены микропузырьки, обеспечивающие равномерное и яркое контрастирование.

Как пояснила Полина Рудаковская, научный сотрудник Сколтеха, задача разработки контрастного средства возникла в ответ на потребности медиков. В России такие препараты не производятся, а импортные контрастные агенты не поступают в страну. Новый препарат важен для диагностики широкого спектра заболеваний, и его создание представляет собой значимый шаг в развитии отечественной медицины.