Сколтех разработает первый отечественный контрастный агент для УЗИ

Опубликовано 17 декабря 2024, 23:491 мин.
Сколтех разработает первый отечественный контрастный агент для УЗИНовый препарат повысит качество диагностики и доступность УЗИ
В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) работают над созданием первого отечественного контрастного агента для ультразвуковой диагностики. На текущем этапе эксперимента ученые уже получили четкое изображение бьющегося сердца животного, значительно улучшив качество УЗИ-исследования.
© Ferra.ru
Проект стал возможен благодаря использованию новых для таких препаратов веществ. Ученые смогли улучшить контрастность ультразвуковых исследований и значительно продлить действие контраста. Основой для контрастного препарата стали белки и полимеры, из которых были получены микропузырьки, обеспечивающие равномерное и яркое контрастирование.
Как пояснила Полина Рудаковская, научный сотрудник Сколтеха, задача разработки контрастного средства возникла в ответ на потребности медиков. В России такие препараты не производятся, а импортные контрастные агенты не поступают в страну. Новый препарат важен для диагностики широкого спектра заболеваний, и его создание представляет собой значимый шаг в развитии отечественной медицины.