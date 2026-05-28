Опубликовано 28 мая 2026, 18:32
«Сколтех» запустит контрактное производство фотонных чипов

Первую партию ожидают в 2027 году
«Сколтех» объявил о запуске первого в России контрактного производства фотонных интегральных схем по технологии «кремний на изоляторе». Прием заявок открыт в мультипроектном формате MPW, при котором на одной пластине одновременно выпускаются разработки нескольких заказчиков. Это позволяет распределить производственные затраты между участниками, пишет ТАСС.
Ректор «Сколтеха» академик РАН Юлия Горбунова в рамках церемонии открытия конференции «Микроэлектронные системы — 2026» (МЭС) сообщила, что заказчикам будут доступны прототипы и небольшие партии фотонных чипов, созданных по промышленной КМОП совместимой технологии. В базовый набор войдут элементы библиотеки PDK, включая модуляторы оптического излучения. Такие решения рассматриваются для систем оптической связи, ИИ-вычислений, сенсорики и телекоммуникаций.

Первая партия кристаллов ФИС ожидается в I квартале 2027 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
