«Сколтех» запустит контрактное производство фотонных чипов

Первую партию ожидают в 2027 году

«Сколтех» объявил о запуске первого в России контрактного производства фотонных интегральных схем по технологии «кремний на изоляторе». Прием заявок открыт в мультипроектном формате MPW, при котором на одной пластине одновременно выпускаются разработки нескольких заказчиков. Это позволяет распределить производственные затраты между участниками, пишет ТАСС.