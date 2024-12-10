Скоростной интернет в российских поездах появится в 2026 году

Опубликовано 10 декабря 2024, 20:431 мин.
Скоростной интернет в российских поездах появится в 2026 годуСпутники для связи будут выведены на орбиту
Скоростной интернет в поездах между железнодорожными станциями может стать реальностью уже в 2026 году. Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, для этого Роскосмос выведет на орбиту первые российские спутники, которые обеспечат стабильную связь на подвижных объектах.
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По словам министра, в 2026 году будут запущены четыре спутника на высокоэллиптической орбите, которые обеспечат быстрый интернет в поездах и других транспортных средствах. Эта орбита позволит наладить стабильную связь в самых отдаленных районах страны.
Кроме того, в 2027 году планируется расширение спутниковой группировки. К этому времени Россия будет иметь 270 спутников низкоорбитальной группировки, что позволит обеспечить покрытие интернета в любой точке страны, включая самолеты и поезда.