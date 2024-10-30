В России
Опубликовано 30 октября 2024, 18:28
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Скоростной поезд «Финист» свяжет Вологду с Москвой

На маршруте могут появиться двухэтажные составы
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о планах запуска скоростного поезда «Финист» между Вологдой и Москвой. Этот маршрут будет проходить через Ярославль, и есть вероятность, что для комфортных поездок пассажиров будут использованы двухэтажные вагоны.
Скоростной поезд «Финист» свяжет Вологду с Москвой

© Ferra.ru

На встрече с начальником Северной железной дороги Рашидом Сайбаталовым обсуждались и другие вопросы. В частности, речь шла о реконструкции платформ на железнодорожном вокзале Вологды и обустройстве пешеходных переходов через железнодорожные пути в ряде населенных пунктов области. Также рассматривается изменение расписания для поездов, следующих по маршруту Москва — Вологда — Череповец, чтобы сделать поездки удобнее для жителей.

Еще одной темой встречи стала поддержка туристических проектов «Великий Устюг — Родина Деда Мороза» и «Поезд Деда Мороза». Планы включают организацию прямых поездов дальнего следования до Великого Устюга, что позволит туристам комфортно добраться до известного северного города.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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