Следы динозавра аптского яруса мелового периода нашли в России

До этого на территории страны фиксировали следы динозавров только в более древних геологических слоях. Новая находка стала самыми поздними подтвержденными следами нептичьих динозавров в России и расширила представления о древних экосистемах региона.

По словам автора статьи, исследователя Максима Афонькина, следы принадлежат травоядному динозавру из группы орнитопод. В отличие от ранее известных находок, здесь сохранились отпечатки как задних, так и передних конечностей, что указывает на передвижение животного на четырех ногах.

По оценкам исследователей, в меловой период территория Кавказа представляла собой архипелаг среди мелководного моря. Такие находки помогают лучше понять фауну того времени и открывают возможности для развития палеонтологического туризма в регионе.