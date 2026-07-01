В России
Опубликовано 01 июля 2026, 14:46
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Следы динозавра аптского яруса мелового периода нашли в России

Открытие сделано на Кавказе
Пресс-секретарь издательства «Наука» Лейла Джумалиева сообщила, что в Кисловодском национальном парке на Ставрополье обнаружены первые в России окаменелые следы динозавра. Они относятся к аптскому ярусу нижнего мелового периода, который существовал около 120 миллионов лет назад. Находку изучили в 2026 году, пишет ТАСС.
Следы динозавра аптского яруса мелового периода нашли в России

© Ferra.ru

До этого на территории страны фиксировали следы динозавров только в более древних геологических слоях. Новая находка стала самыми поздними подтвержденными следами нептичьих динозавров в России и расширила представления о древних экосистемах региона.

По словам автора статьи, исследователя Максима Афонькина, следы принадлежат травоядному динозавру из группы орнитопод. В отличие от ранее известных находок, здесь сохранились отпечатки как задних, так и передних конечностей, что указывает на передвижение животного на четырех ногах.

По оценкам исследователей, в меловой период территория Кавказа представляла собой архипелаг среди мелководного моря. Такие находки помогают лучше понять фауну того времени и открывают возможности для развития палеонтологического туризма в регионе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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