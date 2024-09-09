Следы динозавров мелового периода обнаружены в Забайкалье

Опубликовано 09 сентября 2024, 10:191 мин.
Следы динозавров мелового периода обнаружены в ЗабайкальеОни найдены на каменной плите
В пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) и Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) обнаружили редкие следы динозавра мелового периода в Забайкалье.
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Отпечатки трехпалых конечностей, вероятно, принадлежат динозавру близкому к игуанодонтидам, растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. Находка уникальна и представляет собой второе в России обнаружение следов динозавров в меловых отложениях, отметили в пресс-службе.
Следы были найдены на 800-килограммовой каменной плите и перемещены в музей «Прииск Усть-Кара» с помощью погрузчика, предоставленного золотодобывающей компанией. Анализ показал, что отпечатки имеют сходство с теми, что находят в Китае.