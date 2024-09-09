Следы динозавров мелового периода обнаружены в Забайкалье

Отпечатки трехпалых конечностей, вероятно, принадлежат динозавру близкому к игуанодонтидам, растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. Находка уникальна и представляет собой второе в России обнаружение следов динозавров в меловых отложениях, отметили в пресс-службе.

Следы были найдены на 800-килограммовой каменной плите и перемещены в музей «Прииск Усть-Кара» с помощью погрузчика, предоставленного золотодобывающей компанией. Анализ показал, что отпечатки имеют сходство с теми, что находят в Китае.