Смартфон на KasperskyOS начали тестировать заказчики

Опубликовано 30 сентября 2024, 19:281 мин.
Смартфон на KasperskyOS начали тестировать заказчикиНа нем уже установлен Telegram
Смартфон на базе KasperskyOS — микроядерной операционной системы от «Лаборатории Касперского» — уже проходит тестирование у первых заказчиков, сообщила управляющий директор компании в России и СНГ Анна Кулашова. Хотя в устройстве пока нет камеры, оно поддерживает работу NFC и имеет предустановленный Telegram.
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Первая демонстрация смартфона состоялась в апреле под руководством CEO «Лаборатории» Евгения Касперского. Аппарат разработан компанией «Аквариус», а все программное обеспечение создано «Лабораторией Касперского». Касперский неоднократно заявлял, что лично использует этот гаджет.
Анна Кулашова подтвердила, что уже начала постоянное тестирование устройства и отметила, что смартфон демонстрирует отличную работу, особенно с функциями звонков и Telegram. Она подчеркнула, что продукт еще требует доработок перед полноценным коммерческим запуском.