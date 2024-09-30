Смартфон на KasperskyOS начали тестировать заказчики

Первая демонстрация смартфона состоялась в апреле под руководством CEO «Лаборатории» Евгения Касперского. Аппарат разработан компанией «Аквариус», а все программное обеспечение создано «Лабораторией Касперского». Касперский неоднократно заявлял, что лично использует этот гаджет.

Анна Кулашова подтвердила, что уже начала постоянное тестирование устройства и отметила, что смартфон демонстрирует отличную работу, особенно с функциями звонков и Telegram. Она подчеркнула, что продукт еще требует доработок перед полноценным коммерческим запуском.