«Сначала заплати себе»: россиянам рассказали о накоплении финансовой подушки

По словам эксперта, финансовая подушка обеспечит психологический комфорт во время непредвиденных ситуаций, например болезнь или уход с работы. Начальный размер финансовой подушки около 3-6 месяцев расходов, но все зависит от обстоятельств человека. Более подходящий период от полугода и до года расходов.

Также Эван Голованов добавил, что средства должны быть в быстром доступе для снятия, в данном случае не стоит инвестировать средства. Не стоит забывать и об инфляции, можно разделить средства по 33% в каждой валюте. Это обеспечивает валютное разнообразие финансовой подушки.

Эксперт по финансам поделился полезным правилом, которое поможет в откладывании денег: «сначала заплати себе». Можно выделить какой-либо процент от доходов, который можно откладывать каждый месяц. Процент зависит от индивидуальных возможностей.