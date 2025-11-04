СО РАН построит нагревный стенд для экспериментов с ионосферой за 7,3 млрд

Нагревный стенд предназначен для воздействия на ионосферу Земли мощным коротковолновым излучением. Это позволит ученым изучать взаимодействие нейтральной атмосферы, ионосферы и магнитосферы под влиянием солнечного ветра, а также исследовать распространение радиоволн. Установка станет единственной в России научной площадкой средних широт для управляемых экспериментов по модификации ионосферы.

Строительные работы должны быть завершены до конца 2029 года. Объект разместят на территории обсерватории нелинейной радиофизики Института солнечно-земной физики СО РАН.

Проект реализуется в рамках Национального гелиогеофизического комплекса РАН, создаваемого по поручению президента России.